ABD Vatandaşlarını Lübnan’dan Tahliye Etmeyi Sürdürüyor

ABD, Lübnan’da bulunan vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeyi sürdürüyor. Bugün, Beyrut’tan kalkan uçakla 50 ABD vatandaşı İstanbul’a geldi.

ABD Vatandaşlarını Lübnan’dan Tahliye Etmeyi Sürdürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan Myway isimli Gürcistan merkezli bir hava yolu şirketine ait uçakla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişilik kafile, saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafiledekiler, havalimanında ABD'nin İstanbul'daki başkonsolosluğu çalışanları tarafından karşılandı. İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarının pasaport kontrolleri yapılarak Türkiye'ye girişleri yapıldı.

50 kişilik gruptan 10 kişi transit uçuşla yaşadıkları ülkelere giderken, 40 kişi İstanbul'da otele yerleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık bin ABD vatandaşının Lübnan'dan tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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