ABD Uçak Gemisi, Konuşlanacağı Orta Doğu'ya Ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

ABD Uçak Gemisi, Konuşlanacağı Orta Doğu'ya Ulaştı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna "Destroyer Squadron (DESRON) 21" ve "Carrier Air Wing (CVW) 9"un eşlik ettiği kaydedildi.

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.

Austin, ayrıca "USS Georgia" denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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