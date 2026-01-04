ABD Şimdi de Bu Ülkeye Göz Dikti! Açık Açık Tehdit Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda Küba’ya yönelik sert ifadeler kullandı. Rubio, Küba’nın bir sonraki hedef olup olmayacağı sorusuna, "Küba hükümeti büyük bir sorun. Bence başları büyük belada" yanıtını verdi. Rubio, Küba’nın Maduro’ya destek verdiğini ve Venezuela’nın iç güvenlik yapılarında etkili olduğunu da öne sürdü.

'MÜDAHELELER SÜRECEK' MESAJI

Çeşitli medya kuruluşlarına konuşan Rubio, ABD’nin Venezuela’daki operasyonunu 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' olarak tanımladı. Bunun Venezuela halkına veya ülkeye karşı bir savaş olmadığını savunan Rubio, yaptırım uygulanan ve şüpheli olarak nitelendirilen Venezuela bağlantılı gemilere yönelik müdahalelerin süreceğini söyledi.

Rubio, Venezuela’da kalıcı ABD askeri varlığı bulunmadığını belirterek, Maduro’nun yakalanması için askerlerin yaklaşık iki saatliğine ülkeye gönderildiğini ifade etti. Operasyonun ayrıntılarını anlatan Rubio, helikopterlerle askeri üsse inildiğini, Maduro’nun kısa sürede etkisiz hale getirilerek ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

Kaynak: AA