ABD Şiddetli Yağışların Pençesinde: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre; California eyaletinin büyük bölümünde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, San Diego'da 64 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi neticesinde yaşamını yitirdiğini, Mendocino'da 70'li yaşlarındaki bir kişinin de dalgalara kapılıp okyanusa sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtti. Redding bölgesinde de etkili olan sel nedeniyle 74 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Dün akşam itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı vurgulanırken, acil durum ekiplerinin sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler de dahil olmak üzere birçok kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada da çok sayıda ani sel olayının yaşanabileceği ve ayrıca birçok derenin de taşabileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA