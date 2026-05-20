ABD Senatosu'ndan Trump'a Soğuk Duş: İran Savaşının Seyri Değişebilir

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı. Bu gelişme Cumhuriyetçilerin içindeki İran savaşından duyulan rahatsızlığı gün yüzüne çıkartırken, savaşın akıbetinin ne olacağı da merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
ABD Senatosu'ndan Trump'a Soğuk Duş: İran Savaşının Seyri Değişebilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.

SENATO'DA GÖRÜŞÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.

TRUMP'A CUMHURİYETÇİ SENATÖR ŞOKU

Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.

GÖZLER TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.

ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.

TRUMP'IN VETO ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.

SAVAŞIN UZAMASININ YANSIMASI

Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı
Pekin'de Devlerin Zirvesi: Şi ve Putin'den Batı'ya ve Savaşa Karşı 'Ortak Cephe' Şi ve Putin'den Batı'ya ve Savaşa Karşı 'Ortak Cephe'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Fünye Çekildi! 5 Bin Futbol Yöneticisine Bahis Soruşturması Yolda: Kulüple Küme Düşebilir 5 Bin Futbol Yöneticisine Bahis Soruşturması Yolda
ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı
Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi