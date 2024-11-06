ABD Seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Oy Çıktı

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

Kapanan sandıklarda sayılan oylara göre ise Trump şu an için seçimi önde götürüyor. Henüz seçim sonuçları belli değilken sosyal medyada paylaşılan bir oy pusulası gündem oldu.

ABD'nin Virginia eyaletinden bir seçmenin, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına esprili yorumlar da peş peşe geldi. Bir kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile beraber "Öndeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Başka bir kullanıcı ise paylaşımın altına, "Kamala Kilicdaroglou" yazdı.