ABD Ordusu Pasifik'te Yine Bir Tekneyi Vurdu

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdüğü bir tekneyi hedef aldığını duyurdu. Saldırı anına ait operasyon görüntüleri, ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

GENERAL TALİMAT VERDİ

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonun SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Askeri yetkililer, hedef alınan botun "terörist örgütler tarafından işletilen bir tekne" olduğunu iddia etti. İstihbarat bulgularının da teknenin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını kesin olarak doğruladığı savunuldu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Havadan vurulan teknede bulunanlardan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıdan sağ kurtulan 2 kişi için okyanusta arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. SOUTHCOM, operasyon sırasında hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini aktardı.

'YARGISIZ İNFAZ' TARTIŞMASI

ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle sivil tekneleri doğrudan hedef alarak vurması, uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor. Herhangi bir yargılama süreci olmadan zanlıların okyanus ortasında askeri güçle öldürülmesi, dünya genelinde "yargısız infaz" eleştirilerinin yükselmesine neden oluyor.

Kaynak: AA