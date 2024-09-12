ABD: Mısır'a Gidecek 1,3 Milyar Dolarlık Askeri Destekte Kesinti Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a, önceki yıllarda "insan hakları kaygıları" sebebiyle kesinti yaptığı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımda kesinti yapılmayacağı ve kalan 320 milyon dolar değerindeki son kısmın da serbest bırakılacağını Kongre'ye bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Mısır'ın, "Gazze'de ateşkes sağlanması için gösterdiği çaba" bu kararda etkili oldu.

Bu yıl Mısır'a yapılacak 1,3 milyar dolarlık askeri destekte kesintiye gidilmeyeceği bilgisinin Kongre'ye iletildiğini kaydeden sözcü, "Bu kararda, bölgesel barışı ilerletmek, özellikle Gazze için bir ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması, rehinelerin eve getirilmesi, Filistinlilere insani yardımın artırılması ve İsrail-Hamas çatışmasının kalıcı bir şekilde sona erdirilmesi gibi, ABD'nin ulusal güvenlik öncelikleri konularında Mısır'ın devam eden önemli katkıları etkili oldu." dedi.

Sözcü, ABD'nin Mısır'a vereceği askeri desteğin 980 milyon dolarlık kısmının yıl içinde ödendiği, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "insan hakları alanında yapılacak iyileştirmeler şartının Mısır tarafından yerine getirildiğini" ve bu şarta bağlı olan 95 milyon dolarlık fon ile kalan 225 milyon dolarlık kısmın serbest bırakılması konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA