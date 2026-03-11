ABD-İsrail'in Okul Saldırılarında Can Kaybı 206'ya çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 120 okulun hedef alındığı, 206 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD-İsrail'in Okul Saldırılarında Can Kaybı 206'ya çıktı
İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, Tahran’da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında '206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 161’inin ise yaralandığını' kaydeden Kazimi, saldırılarda toplamda 120 okulun da zarar gördüğünü söyledi.

Tahran’a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

