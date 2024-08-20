ABD, İsrail’in Esir Takası ve Ateşkesi Kabul Ettiğini Açıkladı: Hamas’a Çağrı Yaptı

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ateşkes ve esir takasına yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’i ziyaret etti. 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Blinken ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı.

Temaslarının ardından Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığım yapıcı görüşmede kendisi bana İsrail'in 'köprü anlaşmasını' kabul ettiğini ve desteklediğini teyit etti. "Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA