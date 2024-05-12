ABD, İsrail'e desteğinde farklı tutum sergiliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC kanalında katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalara imza attı. Blinken, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesini istemedikleri belirtti. Ancak, İsrail konusunda herhangi bir kırmızı çizgilerinin olmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

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ABD, İsrail'e desteğinde farklı tutum sergiliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesini istemediklerini vurgulayarak, ABD'nin bu konudaki net duruşunu ve 1,5 milyon Filistinli sivilin saldırının vahim sonuçları olacağını belirtti. Öte yandan, İsrail'e sürekli destek verdiklerini ancak bu desteği kesmeyi değerlendirdiklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın silah yardımlarını askıya alma konusundaki dediklerine tepkiler geldiğini belirtti.

Blinken, NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" adlı programda, ABD yönetimi olarak İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu konudaki net duruşunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in henüz kendilerine güvenilir bir plan sunmadığını ve böylesi bir plan olmaksızın 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a saldırmanın vahim sonuçlarının olacağını vurguladı.

İsrail'e 7 Ekim'den bu yana her anlamda en ciddi desteği veren Biden yönetiminin bu desteği sürdüreceğini kaydeden Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi durumunda ABD'nin silah yardımını askıya alma yaklaşımını da değerlendirdi.

'SÖZ KONUSU İSRAİL İSE KIRMIZI ÇİZGİLERDEN BAHSETMEYİZ'

Blinken, burada siyasi bir perspektife sahip olduklarını ancak bunun bir kırmızı çizgi olmadığını, "Başkan Biden'ın silahları durdurma tehdidini sormak istiyorum, Biden'ın kırmızı çizgisi tam olarak nedir?" şeklindeki soruya verdiği, "Bakın, söz konusu İsrail ise burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyiz." yanıtıyla dile getirdi.

İsrail ile her konuda sürekli görüştüklerini ve sorunları bu şekilde halletmeye çalıştıklarını belirten Blinken, Refah konusundaki duruşlarının net olduğunu ancak bunun bir kırmızı çizgi olarak tanımlanmasının doğru olmadığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Kaynak: AA

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