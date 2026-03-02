ABD-İsrail Bombalarının Hedefi Olan Gandi Hastanesi'nde Son Durum ne? İlk Kez Görüntülendi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar üçüncü gününde devam ederken, başkent Tahran'da hedef alınan Gandi Hastanesi'nde son durum görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen hastanedeki yeni doğan bebekler ve hastalar güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran saldırısı üçüncü gününde devam ediyor. İran basını dün saldırılarda Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü. Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı. Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

HASTANEDE SON DURUM NE?

Büyük hasar alan ve kullanılamaz hale gelen hastanedeki son durum ise tv100 ekranlarında yayınlandı. Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir, bombardıman sonrası görüntülerin saldırının vehametini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastane tahliye edildi, sağlık personeli yeni doğan bebekleri ve hastaları güvenli bölgelere taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi."

ABD-İsrail Bombalarının Hedefi Olan Gandi Hastanesi'nde Son Durum ne? İlk Kez Görüntülendi - Resim : 1

Demir'in aktardığına göre, bölgeye yoğun duman ve patlama sesleri hakim, hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD-İsrail Bombalarının Hedefi Olan Gandi Hastanesi'nde Son Durum ne? İlk Kez Görüntülendi - Resim : 2

DSÖ: ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gandi Hastanesi'nin hasar gördüğüne dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün olayı doğrulamak için çalıştığını aktardı. Ghebreyesus, bu durumun, sağlık tesislerinin devam eden çatışmaya dahil olmasını önlemek için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini hatırlattığını vurguladı.

Sağlık tesislerinin, uluslararası insani hukuk kapsamında korunduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlığın hedef olmadığının altını çizdi.

ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle VurduABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle VurduDünya

Kaynak: tv100

Etiketler
İran Saldırı
Son Güncelleme:
Körfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İran'ın Misillemeleri Devam Ediyor: İşte Vurulan Noktalar Körfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İşte Vurulan Noktalar
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İran, Suudi Petrol Devi Aramco'nun Rafinerisini Vurdu! Tesis Kapatıldı, Gözler Petrol Fiyatlarında İran, Suudi Petrol Devi Aramco'nun Rafinerisini Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi