ABD-İsrail Bombalarının Hedefi Olan Gandi Hastanesi'nde Son Durum ne? İlk Kez Görüntülendi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran saldırısı üçüncü gününde devam ediyor. İran basını dün saldırılarda Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü. Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı. Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

HASTANEDE SON DURUM NE?

Büyük hasar alan ve kullanılamaz hale gelen hastanedeki son durum ise tv100 ekranlarında yayınlandı. Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir, bombardıman sonrası görüntülerin saldırının vehametini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastane tahliye edildi, sağlık personeli yeni doğan bebekleri ve hastaları güvenli bölgelere taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi."

Demir'in aktardığına göre, bölgeye yoğun duman ve patlama sesleri hakim, hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

DSÖ: ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gandi Hastanesi'nin hasar gördüğüne dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün olayı doğrulamak için çalıştığını aktardı. Ghebreyesus, bu durumun, sağlık tesislerinin devam eden çatışmaya dahil olmasını önlemek için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini hatırlattığını vurguladı.

Sağlık tesislerinin, uluslararası insani hukuk kapsamında korunduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlığın hedef olmadığının altını çizdi.

Kaynak: tv100