ABD-İsrail Arasında F-35 Gerilimi! Kritik Ziyaret Son Anda İptal Edildi

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İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.

İPTALİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI MASAYA YATIRILACAKTI

ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte için basın toplantısı gerçekleştirmişti. F-35 konusuna da değinen Trump "Türkiye çok önemli bir askeri güç ve F-35'leri satın alacak" ifadeleriyle satışa yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: AA