ABD-İsrail Arasında F-35 Gerilimi! Kritik Ziyaret Son Anda İptal Edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağına dair güçlü mesajlar vermişti.

Son Güncelleme:
ABD-İsrail Arasında F-35 Gerilimi! Kritik Ziyaret Son Anda İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.

İPTALİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI MASAYA YATIRILACAKTI

ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte için basın toplantısı gerçekleştirmişti. F-35 konusuna da değinen Trump "Türkiye çok önemli bir askeri güç ve F-35'leri satın alacak" ifadeleriyle satışa yeşil ışık yakmıştı.

ABD Başkanı Trump'tan Beştepe'de Kritik Açıklamalar: 'Türkiye F-35'leri Alacak'ABD Başkanı Trump'tan Beştepe'de Kritik Açıklamalar: 'Türkiye F-35'leri Alacak'Güncel
Trump 'Artık Zamanı Geldi' Diyerek Duyurdu: CAATSA Yaptırımlarını Kaldıracağım, F-35 İçin Bir Karar Almamız GerekiyorTrump 'Artık Zamanı Geldi' Diyerek Duyurdu: CAATSA Yaptırımlarını Kaldıracağım, F-35 İçin Bir Karar Almamız GerekiyorGüncel
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti VermiştiYunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti VermiştiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İsrail Donald Trump
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi Başladı: Aile Fotoğrafı Çekildi Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi Başladı
Pakistan'a Ait 5 Mürettebatın Bulunduğu Kargo Uçağı Havada Kayboldu Kargo Uçağı Gökyüzünde Kayboldu
ÇOK OKUNANLAR
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu İzlanda Başbakanı Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Gündem Oldu
CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti Vermişti Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi
TEM Savaş Alanına Döndü: 5'i Ağır 15 Yaralı 5'i Ağır 15 Yaralı
NATO Zirvesi'nde İkinci Gün! NATO Genel Sekreteri Rutte İle Bir Araya Gelen Trump Açıklamalarda Bulundu: 'İran İle Ateşkes Sona Erdi' 'İran İle Ateşkes Sona Erdi'