ABD-İran Savaşı Avrupa'ya mı Sıçrıyor? İran'dan İngiliz Üssü İçin 'Meşru Hedef' Çıkışı

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Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD uçaklarına izin verdiği ileri sürülen İngiltere’ye tepki gösterildi.

'MEŞRU HEDEFİMİZDİR'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İngiltere’nin ABD uçaklarına izin vermesini sert bir şekilde eleştirdi.

Açıklamada, "İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir.” denildi.

Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

İRAN DIŞİŞLERİNDEN İNGİLTERE'YE 'SERT KINAMA'

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını "sert bir şekilde" kınamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak askeri saldırıları kınamak yerine ABD ve İsrail'e destek verdiğini savunarak, bunun Londra yönetiminin hukukun üstünlüğü, insan hakları ile uluslararası barış ve güvenliğe bağlılığı yönündeki söylemlerini zedelediğini savundu.

1953 DARBESİ VE İRAN-IRAK SAVAŞI HATIRLATILDI

Açıklamada, İngiltere'nin bu kararının İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüğüyle bağdaşmadığı, bu tutumun 1953 darbesi, İran-Irak Savaşı döneminde Saddam Hüseyin'e verilen destek, İran'a yönelik yaptırımlar ve son dönemde Devrim Muhafızlarına ilişkin kararlarla birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'a yönelik askeri saldırıya herhangi bir şekilde katkı sağlayan tüm tarafların bunun sonuçlarından sorumlu olacağı kaydedildi.

YENİ BAŞBAKANDAN ÜS KULLANIMINA YEŞİL IŞIK

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin İran'a yönelik "operasyonlarında" İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına onay verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA