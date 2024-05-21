ABD: İran, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının ardından bizden yardım istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinden sonra İran'ın ABD'den yardım talep ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
ABD: İran, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının ardından bizden yardım istedi

Sözcü Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık." dedi.

HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ülkeye vize kolaylığı! Romanya vatandaşları, Türkiye'ye vizesiz girebilecek Bir ülkeye vize kolaylığı! Türkiye'ye vizesiz girebilecekler
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor
Schengen vize ücretlerine zam Schengen vize ücretlerine zam
Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!
Kulis: Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ülkeye vize kolaylığı! Romanya vatandaşları, Türkiye'ye vizesiz girebilecek Bir ülkeye vize kolaylığı! Türkiye'ye vizesiz girebilecekler
YRP'li Belediye, "örf ve adetlere uygun kullanılmıyor" diyerek mesire alanındaki çardakları kaldırdı YRP'li Belediye, mesire alanındaki çardakları kaldırdı
Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!