ABD-İran Hattında Gerilim Tırmandı: İsviçre’deki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı

Hürmüz Boğazı’nda karşılıklı saldırıların ardından ABD ile İran arasında İsviçre’de yapılması planlanan barış görüşmelerinin askıya alındığı bildirildi.

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ABD-İran Hattında Gerilim Tırmandı: İsviçre’deki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı
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Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz'de karşılıklı saldırılar nedeniyle hafta sonu İsviçre’de yeniden başlaması beklenen görüşmeler durduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini açıklamıştı. İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

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Kaynak: AA

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