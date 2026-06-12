ABD-İran Barış Zirvesi İçin Tarih ve Yer Verildi! İmzalanacak Metnin Adı 'İslamabad Bildirisi' Olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı anlaşmanın neredeyse tamamlandığı ve imzaların çok yakında atılacağı açıklamasının ardından ABD basınında zirvenin Cenevre kentinde düzenlenebileceği öne sürüldü. İngiliz basını ise bu iddiaları bir adım öteye taşıyarak pazar gününe işaret etti.

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ABD-İran Barış Zirvesi İçin Tarih ve Yer Verildi! İmzalanacak Metnin Adı 'İslamabad Bildirisi' Olacak
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Hafta başında ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın 'Perşembe gecesi İran'ı vuracağız" açıklamasından geri adım atıp; anlaşmanın çok yakında olduğunu açıklaması bir kez daha bölgede yükselen tansiyonu düşürdü.

'ANLAŞMA CENEVRE'DE İMZALANACAK' İDDİASI

ABD merkezli CNN International ve Bloomberg'de yer alan haberlerde, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceği iddia edildi. Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililere göre, ABD ve İran, G7 liderlerinin gelecek hafta İsviçre'de bir araya gelmeye hazırlandığı sırada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı imzalamaya daha da yaklaştı. Yetkililer, söz konusu metnin nihai bir anlaşmadan ziyade bir mutabakat zaptı şeklinde olabileceğini söyledi.

'TRUMP'IN BÖLGEYE YAKIN OLMASI NEDENİYLE CENEVRE ÖNE ÇIKIYOR'

CNN International'ın üç kaynağa dayandırdığı haberde ise imza töreni için Cenevre'nin en güçlü seçenek olduğu aktarıldı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, imza töreninin ABD Başkanı Donald Trump ve ABD heyetinin G7 Zirvesi için bulunacağı Fransa'ya yakınlığı nedeniyle Cenevre'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

ADI 'İSLAMABAD BİLDİRİSİ' OLACAK

Haberde, metne, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın katkısı nedeniyle "İslamabad Bildirisi" adının verilebileceği aktarıldı.

'PAZAR GÜNÜ İMZALANACAK'

Reuters haber ajansının Batılı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD ve İran arasındaki muhtemel mutabakat zaptı pazar günü imzalanabilir. Kaynak, mutabakat zaptındaki ifadelerin hala son halinin verildiğini ve İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarının da sona erdirmesi gerektiği konusundaki tutumunda ısrar ettiğini söyledi.

Mutabakat zaptına cumartesi gününe kadar son şeklinin verilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından Cenevre'de imzalanabileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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