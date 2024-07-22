ABD İle Rusya Arasında Gerginlik! Savaş Uçakları Havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarını kaldırdıklarını bildirdi.

Son Güncelleme:
ABD İle Rusya Arasında Gerginlik! Savaş Uçakları Havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

SINIRDAN DÖNDÜ

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü" ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçaklarının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya ABD
Son Güncelleme:
Joe Biden Onu İşaret Etti: Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kimdir?
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Trump'a Suikast Girişiminde Ön Rapor Açıklandı: Gizli Servis Planını Son Anda Değiştirmiş! Trump'a Suikast Girişiminde Ön Rapor Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama
Özgür Özel, Kıbrıs'ta Erdoğan ile Ne Konuştuğunu Açıkladı Özel ile Erdoğan Kıbrıs'ta Ne Konuştu?
Meral Akşener: İYİ Parti'ye Aidiyetim ve Bağlılığım Sorgulanamaz 'İYİ Parti'ye Aidiyetim ve Bağlılığım Sorgulanamaz'
Elma ya da Muz Sananlar Yanılıyor! En Sağlıklı 3 Meyve Bakın Nelermiş... Elma ya da Muz Sananlar Yanılıyor! En Sağlıklı 3 Meyve Bakın Nelermiş...
Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti CHP'nin Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti