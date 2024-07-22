ABD İle Rusya Arasında Gerginlik! Savaş Uçakları Havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

SINIRDAN DÖNDÜ

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü" ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçaklarının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA