ABD ile Kosova Arasında Kritik Süreç Başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ABD ile ülkesi arasında "stratejik diyaloğun" başlatılmasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını açıkladı. Osmani, anlaşmanın tamamlanması için iki tarafın ekiplerinin yakında bir araya geleceğini bildirdi.

ABD ile Kosova Arasında Kritik Süreç Başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde ABD Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma’yı kabul etti. Osmani, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Verma’nın Kosova ile ABD arasında "stratejik diyaloğun" başlamasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağını teyit ettiğini bildirdi.

'EKİPLERİMİZ BİR ARAYA GELECEK'

Osmani, paylaşımında, "Kosova halkına verdiği bu destekten dolayı ABD hükümetine teşekkür ediyor ve Kosova'nın çıkarları doğrultusunda yoğun işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kosova vatandaşlarının çıkarları açısından çok önemli alanları içerecek Stratejik Diyalog Anlaşması'nı sonuçlandırmak üzere ekiplerimiz yakında bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Verma, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü. Verma, Kosova’nın ardından Sırbistan’ı da ziyaret edecek.

Los Angeles Yangınının Ardından Biden'dan Flaş KararLos Angeles Yangınının Ardından Biden'dan Flaş KararDünya
ABD'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret! Masadaki Konu SuriyeABD'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret! Masadaki Konu SuriyeSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Kosova
Cezayirli Fenomen Fransa’dan Sınır Dışı Edildi Ünlü Fenomen Sınır Dışı Edildi
Rusya Açıkladı: Bir Haftada 8 ATACMS Füzesini Düşürdük Rusya Açıkladı: Bir Haftada 8 ATACMS Füzesini Düşürdük
Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok! Şifa Deposu, Mandalina ve Portakaldan 10 Kat Daha Etkili Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor