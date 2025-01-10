ABD ile Kosova Arasında Kritik Süreç Başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde ABD Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma’yı kabul etti. Osmani, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Verma’nın Kosova ile ABD arasında "stratejik diyaloğun" başlamasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağını teyit ettiğini bildirdi.

'EKİPLERİMİZ BİR ARAYA GELECEK'

Osmani, paylaşımında, "Kosova halkına verdiği bu destekten dolayı ABD hükümetine teşekkür ediyor ve Kosova'nın çıkarları doğrultusunda yoğun işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kosova vatandaşlarının çıkarları açısından çok önemli alanları içerecek Stratejik Diyalog Anlaşması'nı sonuçlandırmak üzere ekiplerimiz yakında bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Verma, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü. Verma, Kosova’nın ardından Sırbistan’ı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA