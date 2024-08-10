ABD ile İsrail Arasında Üst Düzey Temas

İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" söyledi. Blinken, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında diplomatik bir çözüme varılmasının önemini vurguladı.

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ABD ile İsrail Arasında Üst Düzey Temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, Gallant ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Blinken, ABD'nin İsrail'e desteğini yineleyerek bölgede gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanmasının aciliyetine dikkati çeken Blinken, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında diplomatik bir çözüme varılmasının önemini vurguladı.

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