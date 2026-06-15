ABD ile İran Anlaşmayı İmzaladı: Trump'tan 'İran'la İyi İlişkimiz Olacak' Çıkışı

Barış müzakerelerinde anlaşma sağlayan ABD ile İran mutabakat metnini imzaladı. ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamasında 'İran'la iyi bir İlişkimiz olacak" dedi.

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ABD ile İran Anlaşmayı İmzaladı: Trump'tan 'İran'la İyi İlişkimiz Olacak' Çıkışı
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ABD, İran'la mutabakat metnini dijital ortamda imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran parlamento başkanıyla birlikte mutabakat zaptına imza attı.

Mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngörüyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Müzakerenin ilk turu mutabakat zaptının imzalanmasından sonra yapılacak" dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Anlaşma yapmayı başardık. Tekrar saldırmak çok üzücüydü ama çok güzel şeyler olacağını zannediyorum. Petrol düşüyor, borsa rekor kırıyor. Petrol fiyatları eski değerlerine henüz ulaşmadı ama düşmeye devam ediyor. En önemlisi İran nükleer silahlara erişemeyecek. Hürmüz Boğazı cuma günü komple açılacak."

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