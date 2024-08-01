ABD İdam İsteyecekti... 11 Eylül'ün Mimarı Halid Şeyh Muhammed İtirafçı Oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ve diğer iki sanıkla bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Halid Şeyh Muhammed ve 2 diğer isim idamdan kurtulmak için suçlarını kabul edip itirafçı oldu.

ABD İdam İsteyecekti... 11 Eylül'ün Mimarı Halid Şeyh Muhammed İtirafçı Oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hava korsanları dahil 2 bin 996 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in yakalandıktan 21 yıl sonra itirafçı olduğunu açıkladı.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre; uzun yıllardır yargılanmadan ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan üç isimle varılan anlaşmanın detaylarını kamuoyuna açıklamadı. New York Times gazetesi ise üç ismin, idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı. Gazeteye göre savcılar, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı. Bundan beş yıl sonra kendisine "komplo", "savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek", "sivillere saldırma" , "kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olma", "savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar verme" , "terörizm" ve "terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçtan 'idam' talebiyle dava açılmıştı.

11 Eylül 2001 tarihinde aşırılıkçı el-Kaide militanları ABD'ye koordineli şekilde saldırılar düzenlemişlerdi.

Kaliforniya'ya seyahat etmesi planlanan dört yolcu uçağını kaçıran 19 militan, ilk iki uçağı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçağı ise Pentagon'a (ABD ordusunun karargâhına) çarptırmışlardı. Dördüncü uçağın başkent Washington, DC'deki bir federal hükûmet binasını vurması planlandıysa da bu uçak, yolcuların ayaklanmasının ardından Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düşmüştü. Saldırılarda, hava korsanları da dahil olmak üzere 2.996 kişi ölmüş ve sonrasında ABD'nin uyguladığı "terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Irak işgali başlamıştı.

El-Kaide, ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terörist örgüt olarak kabul ediliyor.

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