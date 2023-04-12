ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye merkezli şirketlere yaptırım
Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklenen şirketler arasında Türkiye merkezli kuruluşlar da yer aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle 20'den fazla ülkede 120'den fazla şahıs ve şirkete yaptırım kararı aldı. Listede, Türkiye merkezli şirketler de bulunuyor.
Washington yönetiminden Reuters'a konuşan bir yetkili, yaptırımlar ile Rusya'yla bağlantılı olan Türkiye merkezli kuruluşlar ve denizcilik ile ticaret sektörlerindeki kişilerin hedef alındığını söyledi.