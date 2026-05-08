ABD Gizli UFO Dosyalarını Açtı: İşte Şok Eden Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD yönetimi, yıllardır kamuoyundan gizli tutulan UFO ve 'Tanımlanamayan Anormal Olaylar'a (UAP) ilişkin yeni belgeleri yayımladı. Donald Trump’ın talimatıyla açıklanan dosyalarda, Apollo görevlerinden FBI kayıtlarına kadar dikkat çeken detaylar yer aldı. Fox News’e konuşan Beyaz Saray yetkilileri, geçmiş yönetimlerin kamuoyunu caydırmaya çalıştığını savunurken, Trump yönetiminin vatandaşların gerçekleri kendi değerlendirmesine imkan tanımayı hedeflediğini söyledi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan belge, fotoğraf ve videoların azami şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi. Yetkililer, geçmiş yönetimlerin bu konulardaki bilgileri sınırlı tuttuğunu savunurken, vatandaşların artık dosyaları doğrudan inceleyebileceğini ifade etti.

TAKLA ATAN CİSİMLER VE KÖŞELİ NESNELER

Belgelerde en dikkat çeken bölümlerden biri Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerine ait kayıtlar oldu. Astronotların görev sırasında “çok parlak parçacıklar”, “takla atan cisimler” ve “köşeli nesneler” gördüklerine dair ifadeler dosyalara yansıdı. Apollo 17 ekibi ile komuta merkezi arasındaki konuşmaların da ilk kez yayımlandığı belirtildi.

ASTRONOTLAR ANLATTI

Ay yüzeyinden çekilen bazı görüntülerde gökyüzünde parlak ışık kümelerinin görüldüğü aktarılırken, astronotlardan birinin “Yanımızdan geçen parlak parçacıklar görüyoruz” dediği kaydedildi. Başka bir astronot ise gördüğü manzarayı “4 Temmuz kutlamaları gibi” sözleriyle anlattı.

Yayımlanan dosyalar arasında FBI’ın 1999 yılbaşı gecesine ait kayıtları da yer aldı. Belgelerde, Amerikan uçaklarıyla aynı bölgede görülen tanımlanamayan hava cisimlerine ilişkin fotoğraflar ve askeri raporlar paylaşıldı. Askeri raporlardan birinde, bir ABD askerinin gökyüzünde yüksek hızla ilerleyen parlak nesneleri yaklaşık 20 saniye boyunca takip ettiği ancak ışıkların aniden kaybolduğu bilgisi yer aldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD’li yetkililer, belgelerde yer alan ifadelerin tanık anlatımlarına dayandığını ve bunların doğrudan dünya dışı yaşamın kanıtı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Trump daha önce yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama’nın uzaylılarla ilgili bazı bilgileri ima ettiğini öne sürmüş ve UFO dosyalarının gizliliğinin kaldırılması talimatı verdiğini duyurmuştu. ABD yönetimi, önümüzdeki dönemde daha fazla belgenin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi