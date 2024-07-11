ABD Enflasyon Verisi Açıklandı: Altında Son Durum

Altın yatırımcılarının merakla beklediği veri geldi. ABD enflasyon verileri açıklandı, piyasalar hareketlendi.

ABD Enflasyon Verisi Açıklandı: Altında Son Durum

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Yüzde 0,1'lik gerilemeyle 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında da Haziran ayında enflasyonun yüzde 3'e gerilediği görüldü.

ALTINDA SON DURUM

ABD enflasyon verisinin ardından altın fiyatları da hareketlendi.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 540 TL'yi aşarak tarihi rekor seviyeyi gördü.

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