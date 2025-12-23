ABD Donanmasında Yeni Dönem! Trump ‘Altın Filo’yu Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Altın Filo’ için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını açıkladı.

ABD Donanmasında Yeni Dönem! Trump ‘Altın Filo’yu Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen etkinlikte ‘Altın Filo’ projesinin detaylarını paylaştı.

‘Trump sınıfı’ olarak nitelendirilen savaş gemilerinin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini kaydeden Trump, bu gemilerin ‘ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri’ olacağını belirtti. Trump, “Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni savaş gemilerinin eski gemilerden ‘100 kat daha güçlü’ ve boyut olarak da daha büyük olacağını aktaran Trump, gemilerin son teknoloji top, füze ve lazer sistemleriyle donatılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Donald Trump
