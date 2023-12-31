ABD Donanması Kızıldeniz'de üç Husi teknesini batırdı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden dört teknenin Maersk Hangzhou isimli nakliye gemisine ateş açtığını ve gemiye metrelerce yaklaştığı ifade edildi.

Yakındaki ABD savaş gemilerinden kalkan helikopterler imdat çağrısına yanıt verdiğinin belirtildiği açıklamada "Üç tekneyi "meşru müdafaa kapsamında" batırdık" denildi.

Saldırıda üç teknedeki mürettebat öldürülürken; dördüncü tekne ise kaçtı.

NE OLMUŞTU?

İran destekli Yemenli isyancı grup daha önce saldırılarının Gazze'deki savaşa tepki olarak İsrail bağlantılı gemilere yönelik olduğunu iddia etmişti.