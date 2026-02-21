ABD, Doğu Pasifik'te Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusu, 17 Şubat tarihinde de yine Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen üç teknenin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA