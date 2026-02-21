ABD, Doğu Pasifik'te Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin daha vurulduğunu açıkladı. Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

Son Güncelleme:
ABD, Doğu Pasifik'te Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusu, 17 Şubat tarihinde de yine Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen üç teknenin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Mahkeme 'Yetkin Yok' Dedi, Trump Ek Tarifede Israrcı Mahkeme 'Yetkin Yok' Dedi, Trump Ek Tarifede Israrcı
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin
Milyonlarca Aboneyi Etkileyecek: Doğal Gazda Kritik Değişiklik Doğal Gazda Kritik Değişiklik