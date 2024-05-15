ABD Dışişleri Bakanı Blinken barda sahneye çıktı; gitar çalıp şarkı söyledi

Ukrayna’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir barda sahneye çıkıp şarkı söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken barda sahneye çıktı; gitar çalıp şarkı söyledi

Halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de gittiği bir barda elektronik gitar çalıp şarkı söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken barda sahneye çıktı; gitar çalıp şarkı söyledi - Resim : 1

Blinken, gittiği mekanda eşlik ettiği müzik grubuyla Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videoda, Blinken'ın sahneye çıkarak önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdiği ve ardından Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla "Rockin' in the Free World" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rusya - Ukrayna savaşı
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