Blinken Mısır'da: Sisi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır’a geldi. Blinken geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşüldü.

Blinken Mısır'da: Sisi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a geldi. Blinken, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esir ve tutukluların takası için yürütülen ortak çabalardaki son gelişmeler gözden geçirildi. Ortak çabaların mevcut aşamada yoğunlaştırılmasının kararlaştırıldığı görüşmede, Mısır'ın Gazze halkına insani yardım ulaştırma çabaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması için ortak uluslararası çabaların önemini vurgularken, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, çatışmanın genişlemesinin önlenmesi ve iki devletli çözümün uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

BLİNKEN VE SİSİ BARIŞIN YENİDEN TESİSİNİ ELE ALDI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ABD yönetiminin Mısır'ın siyasi ve insani alanlarda sürdürdüğü çabaları takdir ettiğini ve bölgede barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için iki ülke arasında ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki isteğini teyit etti. Blinken ve Sisi Mısır-ABD stratejik ortaklığının gücünü, iki ülkenin çeşitli konu ve meselelerde ortak koordinasyonu sürdürme konusundaki istekliliğini vurguladıklarını da sözlerine ekledi.

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Blinken Mısır ziyaretinin ardından İsrail'e geçerek, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Kaynak: İHA

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