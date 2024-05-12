ABD, Çin şirketlerine yaptırım uygulamasına devam ediyor: 37 yeni şirket "Varlık Listesi"ne eklendi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinde, kuantum ve nükleer enerji teknolojileri ile insansız havacılık alanlarında faaliyet gösteren 37 Çinli şirketi "varlık listesine" ekledi. Bu listeye eklenen şirketlere, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle ihracat kontrolleri uygulanacak.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları gerekçe gösterildi. Listeye eklenen şirketlerden 22'sinin, kuantum teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve bu alandaki ABD menşeili teknolojilere erişim çabaları nedeniyle yaptırım uygulandığı belirtildi. Bakanlık, bu faaliyetlerin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturabileceğini ve askeri uygulamalara konu olabileceğini savundu.

Açıklamada ayrıca, bazı şirketlerin Çin'in nükleer silah programı ile bağlantılı olduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında kontrol altındaki bazı materyalleri Rusya'ya aktardıkları da öne sürüldü.

Yaptırım listesinde yer alan 11 şirket ise Çin'in Yüksek İrtifa Balonu programı ile ilişkileri nedeniyle hedef alındı. Bu program, 2023 yılında ABD hava sahasına giren bir Çin balonunun neden olduğu krizin ardından ABD tarafından daha sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Son olarak 4 şirketin ise ABD menşeili insansız hava araçları sistemleri için kullanılan ürünleri Çin ordusu tarafından kullanılmak üzere temin etmeye çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, tedbir kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin şirketlerini hedef almak için varlık listesini ve ihracat kontrollerini kötüye kullandığını savundu.

Sözcü Lin, kontrol altındaki malzemelerin Rusya'ya transfer edildiği iddiasına ilişkin ise, "Çin ve Rusya'nın normal ekonomik ve ticari ilişkiler kurma hakkı vardır, bu işbirliği dış müdahale ile kısıtlanamaz." dedi.

ABD'nin uzun süredir Çinli şirketleri, "ulusal güvenlik risklerini" gerekçe göstererek baskıladığını fakat bu konuda herhangi bir kanıt da sunmadığını dile getiren Lin, şunları kaydetti:

"ABD'yi, ulusal güvenlik kavramını haddinden fazla esnetmeye, ticaret ve teknoloji konularını siyasileştirmeye veya silah olarak kullanmaya, farklı yaptırım listelerini kullanarak Çin şirketleri baskılamaya son vermeye çağırıyoruz."

Lin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

ABD'nin ihracat kontrol listesindeki şirketlere hükümetten özel izin almadan ürün veya hizmet satılamıyor.

Kaynak: AA