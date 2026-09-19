ABD Başkanı Trump'tan 3 Dev Yayın Organına 'Beyaz Saray' Yasağı

ABD Başkanı Trump, 'yalan ve kurgu haber' ürettikleri gerekçesiyle CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimlerinin derhal geçerli olmak üzere yasaklandığını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'tan 3 Dev Yayın Organına 'Beyaz Saray' Yasağı
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ABD Başkanı Donald Trump, ana akım medya kuruluşlarıyla uzun süredir devam eden gerilimi zirveye taşıyacak radikal bir karara imza attı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişiminin engellendiğini duyurdu. Söz konusu yayın organlarını sürekli yalan ve kurgu haber üretmekle suçlayan Trump, Politico'nun ayakta kalabilmek için Joe Biden yönetimi döneminde ABD hükümetinden yasa dışı 8 milyon dolarlık abonelik desteği aldığını iddia etti.

'YALAN HABER YAPAN DİĞER KURUMLAR DA YASAKLANACAK'

Söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, “Medya organları; ABD Başkanı'nı, Trump yönetimini veya Amerika Birleşik Devletleri'ni haberleştirirken sürekli kurgu ve yalan haber yazamamalı. Yalan haber yapan diğer medya organları da yakında yasaklanacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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