ABD Başkanı Trump'a BAE'de Bir Garip Karşılama! Saçlarını Bir O Yana Bir Bu Yana Savurdular

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisinin üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Trump'ın geleneksel bir törenle karşılandığı anlar gündem oldu. Uzun saçlı küçük kızların kafalarını sallayarak Trump'ı selamladığı görüldü. Bu karşılama, Bedevi kültüründe misafire saygı ve onurun simgesi olarak kabul ediliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı. Trump’ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

TRUMP'A İLGİNÇ KARŞILAMA

Trump için düzenlenen karşılama töreni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tören sırasında sergilenen geleneksel saç sallama gösterisi dikkat çekti. Bu gösterinin, Bedevi kökenli Arap kültüründe sevinç, onur ve misafire duyulan saygıyı ifade eden köklü bir gelenek olduğu biliniyor. Bu tür seremoniler, genellikle önemli devlet adamları ve özel konuklar için gerçekleştiriliyor.

Trump ve Al Nahyan, havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra dünyanın en büyük camilerinden Şeyh Zayed Camii'ne geçti. Al Nahyan, Trump'a camiyi gezdirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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