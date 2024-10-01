Biden, İran'ın İsrail'e Saldırısını Takip Ediyor! ABD Ordusuna Talimat Verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladı. Orta Doğu’daki son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip eden Biden, Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Biden, İran'ın İsrail'e Saldırısını Takip Ediyor! ABD Ordusuna Talimat Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırı hazırlığına ilişkin güncel durum görüşüldü. Biden ile ulusal güvenlik ekibi, İsrail'in kendini savunmasına yönelik Amerika’nın yardımlarını ve bölgede görev yapan askerlerinin son durumunu da ele aldı.

Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi ise, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.

SALDIRILARI DURUM ODASI'NDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.

İran'dan Karşı Atak: İsrail'den Sığınaklara Yakın Yerlerde Kalın Çağrısıİran'dan Karşı Atak: İsrail'den Sığınaklara Yakın Yerlerde Kalın ÇağrısıDünya
İsrail'den Yeni İddia: Bir Hizbullah Komutanı Daha Öldürüldüİsrail'den Yeni İddia: Bir Hizbullah Komutanı Daha ÖldürüldüDünya
İran, İsrail'i 200'ün Üzerinde Balistik Füzeyle Vurdu! Saldırının Ardından İsrail'den İlk Açıklamaİran, İsrail'i 200'ün Üzerinde Balistik Füzeyle Vurdu! Saldırının Ardından İsrail'den İlk AçıklamaDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Joe Biden ABD İsrail Kamala Harris İran
Son Güncelleme:
İsrail'den Yeni İddia: Bir Hizbullah Komutanı Daha Öldürüldü Bir Hizbullah Komutanı Daha Öldürüldü
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı
İran, İsrail'i 200'ün Üzerinde Balistik Füzeyle Vurdu! Saldırının Ardından İsrail'den İlk Açıklama İsrail'den Saldırıya İlişkin İlk Açıklama