ABD Başkanı Biden'dan Yüz Binleri İlgilendiren Karar

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Joe Biden yönetiminin son birkaç yıldır ABD’li sponsorlarla aracılığıyla ülkeye giriş yapan yüz binlerce göçmene uyguladığı geçici giriş programını yenilemeyeceği açıklandı.

500 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN ABD’YE GİRDİ

Ekim 2022'den bu yana Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan yaklaşık 530 bin göçmenin ABD'ye hava yoluyla giriş yaptığı tahmin ediliyor. Gelecek hafta süresi dolacak program kapsamında gelenlerin, iki yıllık ikamet izinlerinin uzatılmayacağı açıklandı. Ancak bu göçmenlerin çoğunun, diğer vize programları kapsamında başvuruda bulunarak, ABD’de kalabilecekleri de not olarak belirtildi.

Joe Biden yönetimi, söz konusu programı, göçmenlere ABD'ye girmeleri için yasal bir süreç sağlamak ve Meksika sınırındaki yasa dışı geçişleri kontrol altına almak amacıyla başlattı. Biden'ın başkanlığı döneminde rekor sayıda göçmen yasa dışı geçiş yaparken yakalandı fakat Biden'ın yeni sınır kısıtlamaları getirmesiyle son aylarda geçişlerde azalma kaydedildi.

Kaynak: DHA