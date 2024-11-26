ABD Başkanı Biden'dan Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes talebi sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun kendi topraklarının kontrolünü alacağını ve İsrail'in kademeli olarak çekileceğini açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çaresizce evlerinin iş yerlerinin maruz kalmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı. Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek."

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıkladı.

Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.