ABD Başkanı Biden Bırakırken Ağladı: Trump'a Ateş Püskürdü

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Biden, Kamala Harris’e destek isterken Trump’a da adeta ateş püskürdü.

ABD'nin Chicago kentinde başlayan Demokrat Parti Kongresindeki konuşmasında Donald Trump'a yüklenen ve Kamala Harris'e tam destek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Biden, Chicago'daki Demokrat Parti Kongresinin ilk gününde yaptığı ve uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı. Biden konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

BIDEN’DEN GAZZE’DE ATEŞKES MESAJI

Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım." şeklinde konuştu.

Chicago caddelerinde binlerce göstericiyi bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü." dedi.

TRUMP'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trump'a iç politika, dış politika ve ekonomide yüklenen Biden, bu alanlarda Trump'ın başkanlığının "Amerika'ya ağır bedeller ödettiğini" savundu ve seçmenlerden 5 Kasım'da bu düşünceyle sandığa gitmelerini istedi.

Harris'in çok iyi bir başkan olacağını ve Amerikan çıkarları için herkesin buna göre oy kullanması gerektiğini ifade eden Biden, "Trump kim olduğunu sanıyor? Her zaman kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarından önde tuttu." diye konuştu.

Kaynak: AA