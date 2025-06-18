ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump’ın İran Tutumu Baskıyla mı Değişti?

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New York Times'ın haberine göre, ABD istihbarat kuruluşlarının yaptığı incelemelerde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırı planlarıyla Donald Trump’ın tutumundaki değişim netleşti. Mayıs ayı sonuna kadar yapılan analizler, Netanyahu’nun İran’ın nükleer programına karşı ABD’nin dâhil olup olmamasıyla ilgili saldırı planlarını kayıt altına aldığını ortaya koydu. Bu süreç, Trump yönetiminin İsrail’in İran’a yönelik planlarına nasıl tepki verdiğini ve karar alma sürecinde yaşadığı kararsızlıkları gözler önüne serdi.

Netanyahu, on yılı aşkın süredir İran’ın nükleer silah üretme kapasitesine ulaşmadan önce saldırı planları yapıyordu. Ancak, önceki ABD başkanları, bu planların Orta Doğu'da yeni bir çatışma başlatma riski taşıması nedeniyle engellenmişti. Son dönemde ise İsrail, yalnızca İran’ın nükleer tesislerine saldırmakla kalmayıp, İran rejimini zayıflatmayı hedefleyen çok daha geniş kapsamlı bir saldırı hazırlığına girdi.

TRUMP’IN MÜZAKERE VE SAVAŞ ARASINDAKİ TEREDDÜTÜ

Trump, İsrail ile aynı hedefi paylaşmasına rağmen, Netanyahu'nun yalnızca İran’a saldırmakla kalmayıp, bölgede daha büyük bir savaş başlatmayı planlamasından endişe etti. İsrail’in bu hamlesi, Trump’ı nükleer müzakereleri sürdüren İran’a karşı daha sert adımlar atmaya zorladı. Ancak Trump, başlangıçta böyle bir saldırıya mesafeli durarak, Netanyahu’yu bir kez daha diplomatik çözüme yönlendirmeye çalıştı.

Trump, bir yanda Netanyahu’nun İran’a karşı aldığı askeri önlemleri desteklemeyi düşünürken, diğer yanda alternatif seçenekler üzerinde durdu. İlk başlarda İran’a saldırı kararını kesinlikle desteklemeyen Trump, ABD ve İsrail arasındaki askeri ilişkiyi yeniden değerlendirerek, orta yolu seçmeye karar verdi. İsrail’in saldırılarının ilk askeri başarıları belirginleştiğinde ise Trump, kamuoyu önünde İsrail’e desteğini artırdı.

Son aşamada Trump, İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlamayı ve İran’ın Fordo’daki yeraltı nükleer tesisine yönelik büyük bir saldırı başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdi. Netanyahu'nun nükleer bombaya sahip olma hedefini engellemek için yaptığı tüm planlar ve Trump'ın bu süreçteki kararsızlıkları, İran yönetimi nezdinde İsrail’in saldırılarına karşı "yüksek alarma" geçmeyi engelleyen bir etkendir. Trump, sonunda İsrail’in İran’a saldırma kararını aldıktan sonra, Netanyahu’ya yönelik şüpheci yaklaşımını değiştirdi ve çatışma içinde ona destek vermeyi tercih etti.

Kaynak: AA