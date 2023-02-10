AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini bildirdi ve depremzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Son Güncelleme:
AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin bitimindeki basın toplantısının başlangıcını Türkiye'de meydana gelen depremlere ayırdı.

Depremler nedeniyle Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Michel, "AB ve üye ülkeler olarak depremden etkilenenleri ve arama kurtarma çalışmalarını destekleme kararlılığımızı bildirmek isterim." dedi.

Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AB Zirvesi sırasında tüm AB ülkelerinin liderleri tarafından imzalanan bir mektup gönderdiklerini hatırlatarak depremzedelere yardım etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Michel ayrıca Brüksel'de yakında depremzedelere yardım için bir bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini aktardı.

AB ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki zirve toplantısına depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlamıştı. Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben imzaladıkları mektupta da başsağlığı dileklerini iletmiş, dayanışma mesajı vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği
İtalya Dışişleri: Depremlerde 7 vatandaşımız kayboldu İtalya Dışişleri: Depremlerde 7 vatandaşımız kayboldu
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi! Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz'
Karşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadı Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadı, yurttaşlar tepki gösterdi
Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi