AB: Lübnan'daki Saldırılardan Endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlattı.

Josep Borrell, "AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan'da saldırıların devam ettiğini aktaran Borrell, "Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da ateşkesin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çekerek, diplomatik arabuluculuk çabaları devreye sokularak bölgede tam kapsamlı savaşın önlenmesinin önemini vurguladı.

Borrell, konunun AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 79. Genel Kurulundaki gündeminin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

Kaynak: AA