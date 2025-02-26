AB Liderleri, Ukrayna Zirvesi Öncesi Görüştü

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirveye hazırlık amacıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

AB Liderleri, Ukrayna Zirvesi Öncesi Görüştü

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık ettiği toplantıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları liderlerle paylaştı.

Costa, toplantıya ilişkin yaptığı sosyal medya açıklamasında, Macron'un aktardığı bilgilerin yaklaşan zirve açısından önemli olduğunu vurguladı.

AB Liderleri, Ukrayna Zirvesi Öncesi Görüştü - Resim : 1

Tüm üye ülkelerin liderlerinin katıldığı çevrim içi toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Avrupa Birliği ABD Ukrayna Emmanuel Macron
Sudan’dan Askeri Uçak Eve Düştü, 46 Ölü Askeri Uçak Eve Düştü, Çok Sayıda Ölü Var
Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
Tayland’da Korkunç Otobüs Kazası, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Tayland’da Korkunç Otobüs Kazası, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?