AB Liderleri, Ukrayna Zirvesi Öncesi Görüştü
Avrupa Birliği (AB) liderleri, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirveye hazırlık amacıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık ettiği toplantıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları liderlerle paylaştı.
Costa, toplantıya ilişkin yaptığı sosyal medya açıklamasında, Macron'un aktardığı bilgilerin yaklaşan zirve açısından önemli olduğunu vurguladı.
Tüm üye ülkelerin liderlerinin katıldığı çevrim içi toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kaynak: DHA