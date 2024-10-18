AB Komisyonu'ndan Düzensiz Göçe Karşı Kanun Teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Liderlerin Ukrayna'ya desteği yineledikleri oturumun ardından Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Bölgedeki tehlikeli durum konusunda son derece endişeliyiz. Lübnan'daki tırmanışı görüyoruz. İran'ın İsrail'e balistik saldırısını gördük. Bütün bunlar daha geniş bir bölgesel savaş riskini artırıyor." dedi.

Von der Leyen, bölgede kalıcı barış için Lübnan hükümeti ile Filistin yönetiminin finansal açıdan desteklenmesine ilişkin planları ele aldıklarını söyledi.

'DÜZENSİZ GÖÇ ENGELLENMELİ'

Zirvenin en önemli gündem maddelerinden düzensiz göçün engellenmesinin, geri dönüşlerin hızlandırılması odağında tartışıldığını dile getiren von der Leyen, AB'de sığınma hakkına sahip olmayanların yalnızca yüzde 20'sinin kaynak ülkelere geri gönderildiğini, bunun artırılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Bu yüzden bu operasyonel çalışmayı iyileştirmek için çalışıyoruz ve yakında yeni bir teklif sunacağız." dedi.

Zirve öncesinde liderlere ilettiği göç konulu mektupta yer alan AB'de sığınma başvurusu yapanların üçüncü ülkelere gönderilmesiyle ilgili önerilerin tam olarak ne anlama geldiğiyle ilgili soruyu von der Leyen, şöyle yanıtladı:

"Bugün üç farklı durum için üç farklı unsur tartışıldı. Birincisi, korumaya ihtiyaç duyan göçmenler. Buradaki husus, güvenli üçüncü ülkelerle ilgili. Çünkü koruma ihtiyacını tamamen kabul ediyor ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak bu, korumanın AB'de olması gerektiği anlamına gelmiyor sadece. Güvenli üçüncü ülkelerde de koruma sağlayabilirsiniz. 'Geri dönüş merkezleri' tartışması, AB'de kalma hakkı olmayanlarla ilgili. Üçüncü unsur, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) AB dışındaki ülkelerde yaptığı çalışmalarla ilgili. UNHCR ve IOM, bu göçmenlerin AB'ye geçmesini önlemek istediklerini, ancak onları ülkelerine geri getirmek için yardımımıza ve mali desteğimize ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar."

Kaynak: AA