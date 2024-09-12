AB: İsrail'in Hukuku Hiçe Sayması Kabul Edilemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in, uluslararası hukuku göz ardı etmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in 5. kez Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulu hedef aldığını ve saldırılarda 6 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Borrell, "Uluslararası hukukun temel prensiplerinin, özellikle sivillerin korunmasının göz ardı edilmesi, uluslararası toplum tarafından kabul edilemez, edilmemeli." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada ayrıca bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA