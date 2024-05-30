AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), 2024 yılında Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. Bu karar, enerji sektöründe önemli yankı uyandırdı.

AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekiliyor

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. sözleşmeye taraf olarak kalmak isteyen AB ülkelerin yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek Enerji Şartı Konferansı'nda anlaşmanın modernizasyonunu kabul etmeleri gerekiyor.

ENERJİ ŞARTI ANLAŞMASI

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma imkanı sağlıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Anlaşmada, AB ülkelerini ayrılmaları durumunda dahi mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB Komisyonu, geçen yıl, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkeler, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli şekilde çekilmesini teklif etmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) nisan ayında anlaşmadan çıkışı kabul etmişti.

Kaynak: AA

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