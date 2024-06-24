AB, dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya yardım gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar avrosunun gelecek ay Ukrayna'ya aktarılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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AB, dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya yardım gönderecek

Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar avrosunu gelecek ay Ukrayna'ya aktarılması için anlaşmaya vardı.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, bakanların dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirin 1,4 milyar avroluk kısmının temmuzda Ukrayna'ya gönderilmesinde anlaştığını bildirdi.

Borrell, bu tutarın hava savunması ile mühimmat sağlanması ve savunma sanayisinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağının altını çizdi.

Bunun konuyu uzun süredir veto eden Macaristan'ın yokluğunda alındığını belirten Borrell, oy birliği gerektiren kararın nasıl alındığıyla ilgili detay vermedi.

AB, Ukrayna'ya askeri yardımlar için "Avrupa Barış Fonu" adlı bütçe dışı mali fonu kullanıyor.

Ukrayna'nın desteklenmesine karşı çıkan Macaristan, bu fonda biriktirilen 6,6 milyar avronun iletilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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