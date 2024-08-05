AB 28 Belarusluyu Yaptırım Listesine Aldı

AB, sivil toplum üyeleri ile aktivistlere yönelik baskı yaptığını söyleyen Belaruslu 28 ismi yaptırım listesine ekledi. Bu isimler, Belarus'taki yönetiminin "propagandasını yapmak, baskılar hakkında yanlış bilgi vermek, dezenformasyon yaymak ve muhalefete karşı nefreti teşvik etmekle" suçlanıyor.

AB 28 Belarusluyu Yaptırım Listesine Aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'tan yaptırım listesine alınan yeni isimler arasında İçişleri Bakanlığı Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Dairesinin (HUBAZiK) 2 başkan yardımcısı da yer aldı.

HUBAZiK'in "aktivistlere ve sivil toplum üyelerine yönelik keyfi ve hukuksuz tutuklamalar, bu kişilere işkence dahil kötü muamele uygulanması ve Belarus'taki siyasi zulümden sorumlu ana organlardan biri" olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine dahil edilen 28 isim arasında savcılar ve yargıçlar başta olmak üzere yargı mensupları, cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin başkanları, Belarus Telgraf Ajansının (BelTA) eski ve mevcut genel müdürü ile STV (СТВ) kanalında "Senato" isimli televizyon programının sunucusu da bulunuyor.

PROPAGANDA VE DEZENFORMASYON

Bu isimler, Belarus'taki yönetimin "propagandasını yapmak, baskılar hakkında yanlış bilgi vermek, dezenformasyon yaymak ve muhalefete karşı nefreti teşvik etmekle" suçlandı.

Bu kararın ardından, AB'nin Belarus'a yönelik kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 261'e, kuruluş sayısı 37'ye çıktı.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

Kaynak: AA

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