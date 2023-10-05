8 yıl boyunca sürdü: Üç kardeş Apple'ı 6.1 milyon dolar dolandırdı

Üçüncü kardeş Zhiwei Liao'nun duruşmayı ise bu ay sonu yapılacak. Savcılar ayrıca Liao kardeşlerin eşlerinin de dolandırıcılık da rol aldığını tespit etti. Kadınlar, suçlamaları kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.