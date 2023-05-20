77 yaşındaki kadın erkeklere tövbe etti, kendisiyle evlendi

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir huzur evinde yaşayan 3 çocuk annesi büyükanne, 1965 yılında hızlı ve gösterişsiz bir düğünle evlenmiş ve ancak mutsuz evliliği 9 yıl sonra sona ermişti.

Erkeklere tövbe ettiğini söyleyen ve yaklaşık 40 yılını yalnız geçiren kadının en büyük hayali güzel bir düğün seremonisiydi.

"KENDİM İÇİN ÖZEL BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYORDU"

"40 yıldır kendimle birlikteyim, bir gün kilisedeyken kendim için özel bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" diyen Dorothy, kendi ile evlenip tek başına bir düğün yapmaya karar verdi.

Kaldığı huzur evinin sahibine gidip tek başına düğün konseptini anlatan kadın, adamın ilk başta bu fikir karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüğünü ancak yavaş yavaş bu düğüne sıcak baktığını belirtti.

Huzurevinin mülk yöneticisi Rob Geiger de tek kişilik düğünün 'İnanılmaz bir kadın' olarak tanımladığı Dorothy Fideli'yi onurlandırmanın iyi bir yolu olacağını düşündü.

Dorothy düğün planını kızı Donna Pennington'a anlattı. Bu fikre bayılan Donna hemen hazırlıklara başladı. Düğün alanı, ikramlıklar annesinin giyeceği gelinlik kısa süre içinde hazırlandı.

Düğün gününde tıpkı diğer gelinler gibi heyecanlı olduğunu anlatan 77 yaşındaki kadın, "Bu benim için duygusal bir andı, çünkü yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Gelinliğin içinde bu kadar güzel görüneceğimi düşünmemiştim" dedi.

"İSTEDİĞİMİ YAPMA SIRASI BANA GELDİ"

Büyükannenin düğün görüntüleri ABD televizyonlarında yayınlandı ve büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yüzlerce kişi kadına mutluluklar dilerken 77 yaşındaki kadın henüz nikah masasına oturmamış veya hayallerindeki düğünü görmemiş kadınlara da tavsiyede bulundu;

"Aşk, dünyadaki en önemli şeydir. Bu dünyayı bir gül bahçesine çevirebilir. Ama eğer kaderinizde aşk yoksa sizi mutlu edecek başka bir şeyler vardır demektir. Ben artık hayatımın benimle ilgili olduğu kısımdayım. Çocuklarım büyüdü, torunlarım var. Yani artık istediğimi yapma sırası bana geldi"