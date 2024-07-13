77 Balina Toplu Halde Kıyıya Vurarak Öldü

İskoçya'da 77 balina karaya vurdu. Dün meydana gelen olayın, 1975 yılından bu yana ilk kez yaşandığı bildirildi.

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77 Balina Toplu Halde Kıyıya Vurarak Öldü

İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney takım adalarının Sanday Adası'nda karaya vuran 77 pilot balinanın tamamının öldüğü bildirildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Sanday Adası'nın Tresness Plajı'na, dün 11.00 sularında 77 balina vurdu.

Britanya Dalgıç ve Deniz Hayatı Kurtarma (BDMLR) ekiplerinin müdahale ettiği olayda balinaların 12'sinin hayatta olduğu 65'inin ise öldüğü açıklandı.

1975'TEN BU YANA İLK

Hayatta kalan 12 balinanın da kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine daha fazla acı çekmemeleri için ötanazi yapıldı.

Balinaların karnında boyu 7 metreyi bulan erkekler ve yeni doğmuş balinalar bulunduğu ifade edilirken olay, 1975'ten bu yana İskoçya'da yaşanan; tek seferde en fazla sayıda balina ölümü vakası oldu.

Ölen balinaların tamamının pilot balina olduğu kaydedilen açıklamada, uzun süre kurtarılamayan balıkların kuma battığı ve onları tekrar yüzdürmenin imkansız hale geldiği vurgulandı.

İskoçya kıyılarında geçmiş yıllarda da balinalar kıyıya vurmuş ve büyük sayılarda ölümler yaşanmıştı. Geçen yıl Lewis Adası kıyılarına vuran 55 balina ölürken 2011'de Sutherland'da iki farklı olayın birinde 60, diğerinde ise 70 balina ölmüştü.

Kaynak: AA

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