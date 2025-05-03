7.4'lük Deprem İki Ülkeyi Vurdu, Bir Kişi Bile Yaralanmadı

Dün Güney Amerika'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Arjantin’in güney ucundaki Tierra del Fuego bölgesini ve komşu ülke Şili’yi etkiledi. Her iki ülkede de can kaybı yaşanmazken, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, başta Arjantin’in Rio Grande kenti olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinde şiddetli şekilde hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı. Yetkililer, büyüklükleri 6.6 ve 6.4 olan toplam 21 artçı deprem kaydedildiğini bildirdi. Bu sarsıntılar bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Büyük depremin ardından her iki ülkede de can kaybı yaşanmadı ve yıkılan bina ihbarı olmadı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami riski gerekçesiyle Arjantin ve Şili’nin bazı sahil kesimlerinde geçici tahliye kararları alındı. Arjantin'de Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği, özellikle kıyı yerleşimlerinde yaşayanlardan yüksek ve güvenli bölgelere geçmelerini istedi. Puerto Almanza kasabasında yaşayanlar tahliye edilirken, Beagle Kanalı'ndaki tüm faaliyetler geçici olarak askıya alındı. Şili’de ise Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını, ancak Magallanes bölgesinde durumun izlenmeye devam ettiğini açıkladı.

AKILLARA KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ GELDİ

Arjantin ve Şili'yi etkileyen 7.4'lük depremde can kaybı yaşanmadı. Akıllara Kahramanmaraş depremleri geldi. 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplam 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Resmi rakamlara göre 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde yüzlerce kişi ise 'kayıp' olarak kayıtlara geçmişti. Komşu ülke Suriye'de de depremin bilançosu ağır olmuştu. Resmi rakamlara göre en az 8 bin 476 kişinin öldüğü açıklanmıştı.