7.4'lük Deprem İki Ülkeyi Vurdu, Bir Kişi Bile Yaralanmadı

Dün Arjantin açıklarında meydana gelen ve Şili'yi de etkileyen 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olan çok sayıda artçı deprem de kaydedildi. Büyük depremde iki ülkede de can kaybı yaşanmaması dikkat çekti. Akıllara ise 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremleri geldi...

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
7.4'lük Deprem İki Ülkeyi Vurdu, Bir Kişi Bile Yaralanmadı

Dün Güney Amerika'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Arjantin’in güney ucundaki Tierra del Fuego bölgesini ve komşu ülke Şili’yi etkiledi. Her iki ülkede de can kaybı yaşanmazken, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, başta Arjantin’in Rio Grande kenti olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinde şiddetli şekilde hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı. Yetkililer, büyüklükleri 6.6 ve 6.4 olan toplam 21 artçı deprem kaydedildiğini bildirdi. Bu sarsıntılar bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Büyük depremin ardından her iki ülkede de can kaybı yaşanmadı ve yıkılan bina ihbarı olmadı.

7.4'lük Deprem İki Ülkeyi Vurdu, Bir Kişi Bile Yaralanmadı - Resim : 1

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami riski gerekçesiyle Arjantin ve Şili’nin bazı sahil kesimlerinde geçici tahliye kararları alındı. Arjantin'de Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği, özellikle kıyı yerleşimlerinde yaşayanlardan yüksek ve güvenli bölgelere geçmelerini istedi. Puerto Almanza kasabasında yaşayanlar tahliye edilirken, Beagle Kanalı'ndaki tüm faaliyetler geçici olarak askıya alındı. Şili’de ise Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını, ancak Magallanes bölgesinde durumun izlenmeye devam ettiğini açıkladı.

7.4'lük Deprem İki Ülkeyi Vurdu, Bir Kişi Bile Yaralanmadı - Resim : 2

AKILLARA KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ GELDİ

Arjantin ve Şili'yi etkileyen 7.4'lük depremde can kaybı yaşanmadı. Akıllara Kahramanmaraş depremleri geldi. 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplam 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Resmi rakamlara göre 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde yüzlerce kişi ise 'kayıp' olarak kayıtlara geçmişti. Komşu ülke Suriye'de de depremin bilançosu ağır olmuştu. Resmi rakamlara göre en az 8 bin 476 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İstanbul'daki Depremin Ardından Prof. Dr. Bektaş'tan Açıklamaİstanbul'daki Depremin Ardından Prof. Dr. Bektaş'tan AçıklamaGüncel

İstanbul Yine Sallandı! 4.0'lük Depreme Bile Dayanamadı... Bahçelievler'de Bir Binanın 2 Balkonu Çöktü: 1 Yaralıİstanbul Yine Sallandı! 4.0'lük Depreme Bile Dayanamadı... Bahçelievler'de Bir Binanın 2 Balkonu Çöktü: 1 YaralıGüncel

Şener Üşümezsoy Depremin Ardından Tek Tek Açıkladı: 'O Tez Çürüdü'Şener Üşümezsoy Depremin Ardından Tek Tek Açıkladı: 'O Tez Çürüdü'Güncel

İstanbul Depremi Korkuttu, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Yorum Geldiİstanbul Depremi Korkuttu, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Yorum GeldiGüncel

Etiketler
Arjantin Şili Deprem
Son Güncelleme:
İsrail'den Suriye'ye Bombardıman! 4 Sivil Öldürüldü İsrail'den Suriye'ye Bombardıman!
Justin Timberlake İstanbul'a Geliyor Justin Timberlake İstanbul'a Geliyor
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Husiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava Saldırısı Husiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Biri Bebek 14 Ölü İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Biri Bebek 14 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu